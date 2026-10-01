nedelja

18. 10. 2026

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Korenčkov palček

11:00

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Farna dvorana Šmihel

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Korenčkov palček
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Korenčkov palček

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Korenčkov palček

Nedelja, 18. oktober, ob 11.00
Fara dvorana Šmihel

Predstava za družine
Mini teater Ljubljana (SLO)

Korenčkov palček živi s prijateljico Sapramiško na korenčkovi gredi. Po sporu s Sapramiško se pogumno poda v neznani svet. Na poti sreča sončnice, kačo Jarmilo, palčka Praprotnika in njegovo prijateljico Črnomiško.

Korenček se ima na svoji pustolovščini odlično, vendar kljub vsemu pogreša svojo miško – in ona njega. Predstava skozi igrivo zgodbo spremlja otrokovo radovednost, trmo, jezo, pogum in predvsem željo po varnosti ter bližini ljubljene osebe.

Jezik: slovenščina
Starost: od 3. leta naprej
Trajanje: 45 minut

Prireditelj

KPD Šmihel

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