nedelja
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Korenčkov palček
11:00
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl
Korenčkov palček
Nedelja, 18. oktober, ob 11.00
Fara dvorana Šmihel
Predstava za družine
Mini teater Ljubljana (SLO)
Korenčkov palček živi s prijateljico Sapramiško na korenčkovi gredi. Po sporu s Sapramiško se pogumno poda v neznani svet. Na poti sreča sončnice, kačo Jarmilo, palčka Praprotnika in njegovo prijateljico Črnomiško.
Korenček se ima na svoji pustolovščini odlično, vendar kljub vsemu pogreša svojo miško – in ona njega. Predstava skozi igrivo zgodbo spremlja otrokovo radovednost, trmo, jezo, pogum in predvsem željo po varnosti ter bližini ljubljene osebe.
Jezik: slovenščina
Starost: od 3. leta naprej
Trajanje: 45 minut
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?