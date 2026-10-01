26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Korenčkov palček

Nedelja, 18. oktober, ob 11.00

Fara dvorana Šmihel

Predstava za družine

Mini teater Ljubljana (SLO)

Korenčkov palček živi s prijateljico Sapramiško na korenčkovi gredi. Po sporu s Sapramiško se pogumno poda v neznani svet. Na poti sreča sončnice, kačo Jarmilo, palčka Praprotnika in njegovo prijateljico Črnomiško.

Korenček se ima na svoji pustolovščini odlično, vendar kljub vsemu pogreša svojo miško – in ona njega. Predstava skozi igrivo zgodbo spremlja otrokovo radovednost, trmo, jezo, pogum in predvsem željo po varnosti ter bližini ljubljene osebe.

Jezik: slovenščina

Starost: od 3. leta naprej

Trajanje: 45 minut