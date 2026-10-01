petek
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: KAMIŠIBAJ in lutkovni kaleidoskop
20:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl
KAMIŠIBAJ in lutkovni kaleidoskop
Za ljubitelje dobrih zgodb – večer za odrasle (od 16. leta naprej)
Petek, 16. oktober
20.30 – Kamišibaj
21.30 – Lutkovni kaleidoskop – filmski večer posebne vrste
Farna dvorana Šmihel
Vabljeni na poseben večer, posvečen umetnosti pripovedovanja in lutkarstvu.
Ob 20.30 bo na sporedu Kamišibaj, tradicionalna japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb ob slikah na majhnem lesenem odru.
Nastopajo: Dragica Ropret Žumer (SLO), Veronika Kušej, Alenka Hain, KD Kamišibaj Koroška-Kärnten (A), Kristina Lindav (SLO) Jezik: slovenščina
Ob 21.30 sledi Lutkovni kaleidoskop – filmski večer posebne vrste, ki bo ob stoti obletnici lutk v filmu predstavil odlomke iz izjemnih lutkovnih predstav, posebnih dogodkov in instalacij z vsega sveta.
Jezik: slovenščina / nemščina
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