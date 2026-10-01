26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

KAMIŠIBAJ in lutkovni kaleidoskop

Za ljubitelje dobrih zgodb – večer za odrasle (od 16. leta naprej)

Petek, 16. oktober

20.30 – Kamišibaj

21.30 – Lutkovni kaleidoskop – filmski večer posebne vrste

Farna dvorana Šmihel

Vabljeni na poseben večer, posvečen umetnosti pripovedovanja in lutkarstvu.

Ob 20.30 bo na sporedu Kamišibaj, tradicionalna japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb ob slikah na majhnem lesenem odru.

Nastopajo: Dragica Ropret Žumer (SLO), Veronika Kušej, Alenka Hain, KD Kamišibaj Koroška-Kärnten (A), Kristina Lindav (SLO) Jezik: slovenščina

Ob 21.30 sledi Lutkovni kaleidoskop – filmski večer posebne vrste, ki bo ob stoti obletnici lutk v filmu predstavil odlomke iz izjemnih lutkovnih predstav, posebnih dogodkov in instalacij z vsega sveta.

Jezik: slovenščina / nemščina