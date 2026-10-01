torek

13. 10. 2026

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Gozdovilimo

08:30

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Farna dvorana Šmihel

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Gozdovilimo
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Gozdovilimo

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Gozdovilimo

Torek, 13. oktober,  ob 8.30, 9.30 in 10.30
Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Predstava za otroke ljudskih šol

Društvo lutkovnih ustvarjalcev (SLO)

Pod zemljo, med prepletenimi koreninami, dan za nočjo marljivo delajo glive. Za svoje ljubo drevo skrbi Gozdovilčica. Pod zemljo in v krošnjah dreves je vse v redu – dokler radovedna gliva Gufi ne odkrije, da obstaja še kaj drugega kot delo. Nenadoma se vse postavi na glavo. Bo drevo lahko še naprej dom vseh?

Predstava na igriv način pripoveduje o skupnosti, radovednosti, delu in pomenu doma.

Jezik: slovenščina
Starost: od 4. leta dalje
Trajanje: 35 minut

Prireditelj

KPD Šmihel

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?