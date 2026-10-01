torek
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Gozdovilimo
08:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl
Gozdovilimo
Torek, 13. oktober, ob 8.30, 9.30 in 10.30
Farna dvorana Šmihel / St. Michael
Predstava za otroke ljudskih šol
Društvo lutkovnih ustvarjalcev (SLO)
Pod zemljo, med prepletenimi koreninami, dan za nočjo marljivo delajo glive. Za svoje ljubo drevo skrbi Gozdovilčica. Pod zemljo in v krošnjah dreves je vse v redu – dokler radovedna gliva Gufi ne odkrije, da obstaja še kaj drugega kot delo. Nenadoma se vse postavi na glavo. Bo drevo lahko še naprej dom vseh?
Predstava na igriv način pripoveduje o skupnosti, radovednosti, delu in pomenu doma.
Jezik: slovenščina
Starost: od 4. leta dalje
Trajanje: 35 minut
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