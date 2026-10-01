26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Gozdovilimo

Torek, 13. oktober, ob 8.30, 9.30 in 10.30

Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Predstava za otroke ljudskih šol

Društvo lutkovnih ustvarjalcev (SLO)

Pod zemljo, med prepletenimi koreninami, dan za nočjo marljivo delajo glive. Za svoje ljubo drevo skrbi Gozdovilčica. Pod zemljo in v krošnjah dreves je vse v redu – dokler radovedna gliva Gufi ne odkrije, da obstaja še kaj drugega kot delo. Nenadoma se vse postavi na glavo. Bo drevo lahko še naprej dom vseh?

Predstava na igriv način pripoveduje o skupnosti, radovednosti, delu in pomenu doma.

Jezik: slovenščina

Starost: od 4. leta dalje

Trajanje: 35 minut