sobota
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Družinski dan z lutkami in zgodbami
14:00
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Farna dvorana Šmihel
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl
Kacka und der Frühling
Sobota, 17. oktober, ob 14.00
Farna dvorana Šmihel
Predstava za družine
babelart Theater (A)
Čarobna družinska predstava o sanjah, radovednosti, pogumu in sprejemanju drugačnosti. Vsi smo enkratni – s samozavestjo in prijaznostjo pa je življenje lepše.
Tri humorne in hkrati poetične zgodbe spodbujajo k smehu in razmišljanju, odpirajo tudi nekoliko tabuizirane teme ter pokažejo, kako lahko svet vidimo na drugačen način.
Predstava je uprizorjena z živo glasbo in različnimi vrstami figur na posebni scenski postavitvi.
Primerno za: otroke od 4. leta dalje
Trajanje: 45 minut
Jezik: nemščina
Workshop Kamišibaj – delavnica izdelave kamišibaja
Ob 15.00–16.00
Farna dvorana Šmihel / St. Michael
Delavnico vodi Kristina Lindav (SLO).
Udeleženci bodo spoznali svet kamišibaja in izdelali svoj kamišibaj – majhen leseni oder za pripovedovanje zgodb ob slikah.
Primerno za: otroke od 4. leta dalje
Kamišibaj
Ob 16.00
Farna dvorana Šmihel / St. Michael
Predstava za otroke
Nastopajo:
- Alenka Hain
- Veronika Kušej
- KD Kamišibaj Koroška-Kärnten (A)
- Kristina Lindav (SLO)
- Dragica Ropret Žumer (SLO)
Kamišibaj je tradicionalna japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb. Majhen lesen okvir postane oder za domišljijske slike, ki jih pripovedovalec med pripovedovanjem postopoma menja in ob njih pripoveduje kratke, vesele, nagajive, pa tudi nekoliko bolj žalostne zgodbe.
Primerno za: otroke od 4. leta dalje
Jezik: slovenščina
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