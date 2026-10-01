26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Družinski dan z lutkami in zgodbami

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Kacka und der Frühling

Sobota, 17. oktober, ob 14.00

Farna dvorana Šmihel

Predstava za družine

babelart Theater (A)

Čarobna družinska predstava o sanjah, radovednosti, pogumu in sprejemanju drugačnosti. Vsi smo enkratni – s samozavestjo in prijaznostjo pa je življenje lepše.

Tri humorne in hkrati poetične zgodbe spodbujajo k smehu in razmišljanju, odpirajo tudi nekoliko tabuizirane teme ter pokažejo, kako lahko svet vidimo na drugačen način.

Predstava je uprizorjena z živo glasbo in različnimi vrstami figur na posebni scenski postavitvi.

Primerno za: otroke od 4. leta dalje

Trajanje: 45 minut

Jezik: nemščina

Workshop Kamišibaj – delavnica izdelave kamišibaja

Ob 15.00–16.00

Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Delavnico vodi Kristina Lindav (SLO).

Udeleženci bodo spoznali svet kamišibaja in izdelali svoj kamišibaj – majhen leseni oder za pripovedovanje zgodb ob slikah.

Primerno za: otroke od 4. leta dalje

Kamišibaj

Ob 16.00

Farna dvorana Šmihel / St. Michael

Predstava za otroke

Nastopajo:

Alenka Hain

Veronika Kušej

KD Kamišibaj Koroška-Kärnten (A)

Kristina Lindav (SLO)

Dragica Ropret Žumer (SLO)

Kamišibaj je tradicionalna japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb. Majhen lesen okvir postane oder za domišljijske slike, ki jih pripovedovalec med pripovedovanjem postopoma menja in ob njih pripoveduje kratke, vesele, nagajive, pa tudi nekoliko bolj žalostne zgodbe.

Primerno za: otroke od 4. leta dalje

Jezik: slovenščina