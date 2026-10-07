petek
Bilčovska jesen 26: Film »Piliji«
20:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
Bilčovska jesen 26
FILM: PILIJI
Režija: Samira Fux
V okviru prireditvenega niza Bilčovska jesen 26 bo na ogled film Piliji.
Film nas popelje v Borovje, v središče puškarstva. Piliji pripoveduje o dvojezični identiteti, izginjanju slovenskega jezika ter razkriva prepletene življenjske zgodbe ljudi.
Režiserka Samira Fux, rojena v Bilčovsu, v filmu prikaže, kako močno preteklost še vedno zaznamuje sedanjost.
Petek, 16. oktober 2026, ob 20.00
Društvena soba BILKA
Bilčovs 73, 9072 Bilčovs
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