Bilčovska jesen 26

FILM: PILIJI

Režija: Samira Fux

V okviru prireditvenega niza Bilčovska jesen 26 bo na ogled film Piliji.

Film nas popelje v Borovje, v središče puškarstva. Piliji pripoveduje o dvojezični identiteti, izginjanju slovenskega jezika ter razkriva prepletene življenjske zgodbe ljudi.

Režiserka Samira Fux, rojena v Bilčovsu, v filmu prikaže, kako močno preteklost še vedno zaznamuje sedanjost.

Petek, 16. oktober 2026, ob 20.00

Društvena soba BILKA

Bilčovs 73, 9072 Bilčovs