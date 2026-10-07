petek

16. 10. 2026

Bilčovska jesen 26: Film »Piliji«

20:00

Bilčovs/Ludmannsdorf

Društvena soba BILKA

Bilčovska jesen 26: Film »Piliji«
Bilčovska jesen 26: Film »Piliji«

Bilčovska jesen 26

FILM: PILIJI

Režija: Samira Fux

V okviru prireditvenega niza Bilčovska jesen 26 bo na ogled film Piliji.

Film nas popelje v Borovje, v središče puškarstva. Piliji pripoveduje o dvojezični identiteti, izginjanju slovenskega jezika ter razkriva prepletene življenjske zgodbe ljudi.

Režiserka Samira Fux, rojena v Bilčovsu, v filmu prikaže, kako močno preteklost še vedno zaznamuje sedanjost.

Petek, 16. oktober 2026, ob 20.00

Društvena soba BILKA
Bilčovs 73, 9072 Bilčovs

Prireditelj

SPD Bilka

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