sobota

10. 10. 2026

Jesenski koncert

19:00

Obirsko/Ebriach

Gostilna Kovač na Obriskem

Jesenski koncert
Jesenski koncert

Jesenski koncert

Sobota, 10. oktober 2026, ob 19.00

Gostilna Kovač, Obirsko

Pridružite se nam na prijetnem glasbenem večeru, na katerem bodo nastopili:

Družina Smrtnik
Mladinski zbor PD Sele
Trio Rožica
Kvartet Dobniško jezero
Pevska skupina PLAMEN

Večer bo povezoval Franz Jožef Smrtnik.

Po koncertu sledita tombola in vesela družabnost z glasbeno skupino Lenarti.

Vabljeni na večer glasbe, petja in prijetnega druženja!

Organizator: Alpski klub Obir

Prireditelj

Alpski klub Obir

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