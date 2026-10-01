Jesenski koncert

Sobota, 10. oktober 2026, ob 19.00

Gostilna Kovač, Obirsko

Pridružite se nam na prijetnem glasbenem večeru, na katerem bodo nastopili:

Družina Smrtnik

Mladinski zbor PD Sele

Trio Rožica

Kvartet Dobniško jezero

Pevska skupina PLAMEN

Večer bo povezoval Franz Jožef Smrtnik.

Po koncertu sledita tombola in vesela družabnost z glasbeno skupino Lenarti.

Vabljeni na večer glasbe, petja in prijetnega druženja!

Organizator: Alpski klub Obir