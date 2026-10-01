sobota
Jesenski koncert
19:00
Obirsko/Ebriach
Gostilna Kovač na Obriskem
Jesenski koncert
Sobota, 10. oktober 2026, ob 19.00
Gostilna Kovač, Obirsko
Pridružite se nam na prijetnem glasbenem večeru, na katerem bodo nastopili:
Družina Smrtnik
Mladinski zbor PD Sele
Trio Rožica
Kvartet Dobniško jezero
Pevska skupina PLAMEN
Večer bo povezoval Franz Jožef Smrtnik.
Po koncertu sledita tombola in vesela družabnost z glasbeno skupino Lenarti.
Vabljeni na večer glasbe, petja in prijetnega druženja!
Organizator: Alpski klub Obir
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