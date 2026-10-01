26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Cankar

KDAJ: torek, 6. oktober, 19.30

KRAJ: Kulturni dom Pliberk

GOSTUJE: Lutkovno gledališče Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in Umetniškim društvom Konj

V torek, 6. oktobra, ob 19.30 bo v Kulturnem domu na sporedu prva lutkovna predstava v okviru 26. mednarodnega lutkovnega festivala Cikl Cakl. Lutkovno gledališče Maribor bo skupaj s Cankarjevim domom in Umetniškim društvom Konj uprizorilo predstavo »Cankar«, ki skozi lutkovno umetnost predstavlja Ivana Cankarja in teme njegovega ustvarjanja

Predstava »Cankar« je vizualno večplasten lutkovni portret Ivana Cankarja, enega največjih slovenskih literatov. Uprizoritev črpa iz njegovega bogatega opusa ter odpira teme hrepenenja, krivde, družbene neenakosti, erotike, vere, vojne in smrti.

JEZIK: slovenski

ZA: od 15. leta naprej

TRAJANJE: 65 minut

Festival Cikl Cakl bo potekal od 6. do 18. oktobra 2026 v Šmihelu in na drugih prizoriščih.

VEČ: www.smihel.at/files/cc26_programm_2026.pdf