torek

6. 10. 2026

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Cankar

19:30

Pliberk/Bleiburg

Kulturni dom Pliberk

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Cankar
26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl: Cankar

26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl

Cankar

KDAJ: torek, 6. oktober, 19.30
KRAJ: Kulturni dom Pliberk
GOSTUJE: Lutkovno gledališče Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in Umetniškim društvom Konj

V torek, 6. oktobra, ob 19.30 bo v Kulturnem domu na sporedu prva lutkovna predstava v okviru 26. mednarodnega lutkovnega festivala Cikl Cakl. Lutkovno gledališče Maribor bo skupaj s Cankarjevim domom in Umetniškim društvom Konj  uprizorilo predstavo »Cankar«, ki skozi lutkovno umetnost predstavlja Ivana Cankarja in teme njegovega ustvarjanja

Predstava »Cankar« je vizualno večplasten lutkovni portret Ivana Cankarja, enega največjih slovenskih literatov. Uprizoritev črpa iz njegovega bogatega opusa ter odpira teme hrepenenja, krivde, družbene neenakosti, erotike, vere, vojne in smrti.

JEZIK: slovenski
ZA: od 15. leta naprej
TRAJANJE: 65 minut

Festival Cikl Cakl bo potekal od 6. do 18. oktobra 2026 v Šmihelu in na drugih prizoriščih.

VEČ: www.smihel.at/files/cc26_programm_2026.pdf

Prireditelj

KPD Šmihel

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