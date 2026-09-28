Literarni pohod

Sobota, 3. oktober 2026, ob 9.30

Ljubitelji dobre pripovedne umetnosti, zgodovine južne Koroške in romana Angel pozabe Maje Haderlap se lahko podajo na literarni pohod po resničnih krajih in sledeh, povezanih z njenim delom.

Pohod povezuje hojo, poslušanje, branje in pogovor. Udeleženci obiščejo kraje, ki se pojavljajo v literaturi, ter spoznavajo življenjski prostor koroških Slovencev. Na poti spremljajo odlomki iz del Maje Haderlap, Florjana Lipuša, Petra Handkeja in drugih avtorjev.

Po obisku Muzeja Peršman se lahko skupina ob zaključku ustavi še pri gostilni Riepl z razgledom na vzhodne Karavanke ali v eni od gostiln v okolici.

Izhodišče: Vinklnova kmetija

Razdalja: 10,5 km

Višinska razlika: 360 m

Trajanje: približno 7 ur

Zahtevnost: lahka pot

Najmanjše število udeležencev: 6

Prijave: 0699 10 71 76 34 ali [email protected]