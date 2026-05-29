Branje in pogovor: Peter Waterhouse »Z Ypsilon X«

Torek, 2. junija 2026, ob 19.30

Musil-Institut

9020 Klagenfurt | Bahnhofstraße 50 / 1. nadstropje

Peter Waterhouse

Z Ypsilon X

Branje in pogovor

Nihče v družini ni rad govoril o dedku, ki je kot glavni urednik imel osrednjo vlogo v avstrijski nacistični propagandi. Nihče ni posvečal pozornosti knjigam, ki jih je zbiral – knjigam Karl Kraus, Peter Altenberg in mnogih drugih –, ki so na policah potomcev vedno bolj tonele v prah. Nihče – dokler vnuk oziroma vnukinja sto let po dedkovi smrti ne začne teh knjig brati in iz njih ne vznikne nepričakovani protipolni svet.

Svet omahovanja in vprašanj, izoblikovan z podčrtovanji in robnimi opombami, posvetili in knjižnimi kazali, v katerem beseda ni posvečena vojnohujskaškemu »Naprej« in nasilju, temveč vsemu prekinjenemu, tihemu, mogočemu – vsemu, kar navidez še zmore spremeniti preteklost.

S brezkompromisno poetično raziskovalno vnemo v svojem opusu magnum Z Ypsilon X Peter Waterhouse radikalno na novo zasnuje resničnost in svet – manifest proti mogočnemu jazu, proti opazovalcu in opazovanju, manifest za odprtost, za možnost, predvsem pa: literarno delo stoletja.

Peter Waterhouse, rojen leta 1956 v Berlin, živi kot pisatelj in prevajalec na Dunaj. Po študiju germanistike in anglistike je leta 1984 doktoriral z disertacijo o Paul Celan. Kot avtor piše pesmi, eseje, prozo in gledališka besedila, poleg tega pa prevaja iz angleščine in italijanščine.