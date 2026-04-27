petek

8. 5. 2026

Otvoritev razstave: Za otroka / Für das Kind. Otroški transporti za reševanje judovskih otrok v Veliko Britanijo v letih 1938/39

18:00

Celovec/Klagenfurt

Koroški muzej

VABILO

Otvoritev razstave

ZA OTROKA
Otroški transporti za reševanje judovskih otrok v Veliko Britanijo v letih 1938/39

Predstavitev knjige

POGLEJMO!
Koroška in nacionalsocializem

Petek, 8. 5. 2026, ob 18. uri

kärnten.museum Klagenfurt, Museumgasse 2, 9021 Celovec

Pozdravni nagovor | Uvod:
HR Prof. dr. Wolfgang Muchitsch
direktor in znanstveni vodja kärnten.museum

O razstavi:
Milli Segal
kustosinja razstave

O knjigi:
mag. Tanja Malle
ORF

dr. Peter Pirker
Ina Sattlegger, BA
mag. Andreas Krištof
uredniki

Otvoritev:
dr. Gaby Schaunig
deželna podpredsednica in referentka za kulturo dežele Koroške

Glasbena spremljava:
Aliosha Biz
violina

