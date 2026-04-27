Otvoritev razstave: Za otroka / Für das Kind. Otroški transporti za reševanje judovskih otrok v Veliko Britanijo v letih 1938/39
ZA OTROKA
Otroški transporti za reševanje judovskih otrok v Veliko Britanijo v letih 1938/39
Predstavitev knjige
POGLEJMO!
Koroška in nacionalsocializem
Petek, 8. 5. 2026, ob 18. uri
kärnten.museum Klagenfurt, Museumgasse 2, 9021 Celovec
Pozdravni nagovor | Uvod:
HR Prof. dr. Wolfgang Muchitsch
direktor in znanstveni vodja kärnten.museum
O razstavi:
Milli Segal
kustosinja razstave
O knjigi:
mag. Tanja Malle
ORF
dr. Peter Pirker
Ina Sattlegger, BA
mag. Andreas Krištof
uredniki
Otvoritev:
dr. Gaby Schaunig
deželna podpredsednica in referentka za kulturo dežele Koroške
Glasbena spremljava:
Aliosha Biz
violina
