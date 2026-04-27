Projekcija filma Cankar

93 minut, slovenščina, nemščina, podnapisi

Slovenija, Cebram, RTV Slovenija 2018

Scenarij in režija: Amir Muratović

Igrajo: Rok Vihar, Lara Vouk, Helena Peršuh idr.

Po projekciji bo potekal pogovor z režiserjem.Amirjem Muratovićem.

Ivan Cankar (1876–1918) ni bil sporna osebnost le za časa svojega življenja, temveč so njegova osebnost in dela tudi po njegovi smrti predmet svetovnonazorskih soočenj in ideoloških predelav. Film prikazuje ključna poglavja Cankarjevega življenja, v katerem so ključno vlogo odigrali Dunaj in avtorjevo aktivno udejstvovanje s slovensko socialno demokracijo. Številni intervjuji, ki jih je Muratović opravil z osebnostmi iz umetnosti in znanosti iz Slovenije in od drugod ter jih povezal v dramaturško učinkovit kolaž, razkrivajo, kako se dojemanja Cankarja – avtorja, ki se izmakne vsaki preveč enoznačni in posplošeni opredelitvi – med seboj razlikujejo in si nasprotujejo še danes. Igrani dokumentarni film Cankar (2018), ki se uvršča med najkompleksnejša dela Amirja Muratovića, je bil prvič predvajan na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 2018.

V sodelovanju z Inštitut za slavistiko Dunajske univerze, Slovenski inštitut na Dunaju, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Javna agencija za knjigo RS, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, Urad vlade za zamejce in Slovence po svetu, Arbeiterkammer Wien, Institut für historische Sozialforschung,