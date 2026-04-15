nedelja

26. 4. 2026

Skupno na poti »Izseljene družine in njihovi sledovi«

14:00

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Šmihel pri Pliberku

Skupno na poti »Izseljene družine in njihovi sledovi«
Skupno na poti »Izseljene družine in njihovi sledovi«

KPD Šmihel

»Skupno na poti«

Po sledovih pregnanih slovenskih družin bo pot vodila k petim družinam na Kotu in v Podkraju – Pavlič, Štern, Udrant, Gradišnik in Brdnik. Ob pripovedovanju, slikah in glasbi bo zaživel spomin na ljudi, ki so morali prestati veliko gorja.

26.4. 2026 ob/um 14.00

Kraj srečanja: kmetija pri Pavliču na Kotu pod Peco

Kako pridem tja?