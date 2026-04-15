Skupno na poti »Izseljene družine in njihovi sledovi«

KPD Šmihel

»Skupno na poti«

Po sledovih pregnanih slovenskih družin bo pot vodila k petim družinam na Kotu in v Podkraju – Pavlič, Štern, Udrant, Gradišnik in Brdnik. Ob pripovedovanju, slikah in glasbi bo zaživel spomin na ljudi, ki so morali prestati veliko gorja.

26.4. 2026 ob/um 14.00

Kraj srečanja: kmetija pri Pavliču na Kotu pod Peco