Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

torek

18. 11. 2025

Predstava: Das Licht ist hier viel heller

20:00

Celovec/Klagenfurt

theaterHalle11

Predstava: Das Licht ist hier viel heller
Predstava: Das Licht ist hier viel heller

DAS LICHT IST HIER VIEL HELLER

Mareike Fallwickl

Koprodukcija
klagenfurter ensemble, Theater Kukukk in Theater Waltzwerk

S prijazno podporo Zelenih ter Inštituta Roberta Musila / Koroškega literarnega arhiva

Zadnja predstava
22. november 2025 ob 20. uri
Prizorišče: theaterHALLE11, Messeplatz 1 / 11, Celovec
Rezervacije vstopnic: 0463 310 300 / [email protected]
Cene vstopnic: 25 € (redna) / 20 € (zmanjšana)

Kaj se mora zgoditi ženski, da pusti vse za seboj? Marlen je sama pobegnila v San Remo in piše pisma. Pisma, polna bolečine in jeze. Toda naslovnik jih ne bo nikoli prebral – namesto njega jih prejmeta njegov najemnik Maximilian Wenger in njegova hči Zoey. On, nekoč slaven pisatelj, je obtičal v ustvarjalni krizi: žena ga je zapustila zaradi mlajšega, najstniška otroka se zanj komaj zmenita, od svojega založnika pa si je obetal precej več. Wenger se utaplja v samopomilovanju. Zoey medtem dela v fotografski trgovini, varčuje za fotoaparat, poskuša se osamosvojiti od staršev in se sooča s poplavo občutij odrasčanja. Oba v Marleninih pismih odkrijeta nekaj, kar ju globoko pretrese in prisili, da sprejmeta usodne odločitve.

Mareike Fallwickl z inteligenco, ostrim humorjem in veliko empatije piše o uspehih in porazih ljubezni, prijateljstva in družine, o digitalnih in analognih iluzijah, o zlorabi in zlorabi moči ter o zasebnem in družbenem odzivu nanje, o ženski samoodločbi – ter ustvari pripovedni tok, ki bralca posrka do zadnje strani.

Režija in priredba za oder: Sarah Rebecca Kühl
Igrajo: Markus Achatz, Birgit Fuchs, Sabine Kristof-Kranzelbinder, Philipp Stix, Anna Malli, Karin Yoko Jochum
Glasba: Lena Kolter
Scena: Majda Krivograd
Kostumi: Robin Lena Grechenig, Sarah Mattitsch
Tehnika: Anna Bauer, Konrad Überbacher
Pomočnica režije: Kerstin Haslauer
Vodja produkcije: Susanna Buchacher

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt