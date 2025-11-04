Predstava: Das Licht ist hier viel heller

DAS LICHT IST HIER VIEL HELLER

Mareike Fallwickl

Koprodukcija

klagenfurter ensemble, Theater Kukukk in Theater Waltzwerk

S prijazno podporo Zelenih ter Inštituta Roberta Musila / Koroškega literarnega arhiva

Naslednji termini:

13., 14., 15., 18. in 22. november 2025 ob 20. uri

Prizorišče: theaterHALLE11, Messeplatz 1 / 11, Celovec

Rezervacije vstopnic: 0463 310 300 / [email protected]

Cene vstopnic: 25 € (redna) / 20 € (zmanjšana)

Kaj se mora zgoditi ženski, da pusti vse za seboj? Marlen je sama pobegnila v San Remo in piše pisma. Pisma, polna bolečine in jeze. Toda naslovnik jih ne bo nikoli prebral – namesto njega jih prejmeta njegov najemnik Maximilian Wenger in njegova hči Zoey. On, nekoč slaven pisatelj, je obtičal v ustvarjalni krizi: žena ga je zapustila zaradi mlajšega, najstniška otroka se zanj komaj zmenita, od svojega založnika pa si je obetal precej več. Wenger se utaplja v samopomilovanju. Zoey medtem dela v fotografski trgovini, varčuje za fotoaparat, poskuša se osamosvojiti od staršev in se sooča s poplavo občutij odrasčanja. Oba v Marleninih pismih odkrijeta nekaj, kar ju globoko pretrese in prisili, da sprejmeta usodne odločitve.

Mareike Fallwickl z inteligenco, ostrim humorjem in veliko empatije piše o uspehih in porazih ljubezni, prijateljstva in družine, o digitalnih in analognih iluzijah, o zlorabi in zlorabi moči ter o zasebnem in družbenem odzivu nanje, o ženski samoodločbi – ter ustvari pripovedni tok, ki bralca posrka do zadnje strani.

Režija in priredba za oder: Sarah Rebecca Kühl

Igrajo: Markus Achatz, Birgit Fuchs, Sabine Kristof-Kranzelbinder, Philipp Stix, Anna Malli, Karin Yoko Jochum

Glasba: Lena Kolter

Scena: Majda Krivograd

Kostumi: Robin Lena Grechenig, Sarah Mattitsch

Tehnika: Anna Bauer, Konrad Überbacher

Pomočnica režije: Kerstin Haslauer

Vodja produkcije: Susanna Buchacher