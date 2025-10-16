22. Primorski dnevi: Politična okrogla miza

POLITIČNA OKROGLA MIZA

četrtek, 30. 10. 2025, 19.30 Celovec, Tischlerjeva dvorana

80 let konca vojne – 70 let Avstrijske državne pogodbe – 30 let Avstrije v EU Kakšen pomen imajo jubileji in obletnice ter mednarodni in nacionalni dogovori za narodno skupnost? Kako so se po tolikih letih spremenili izzivi in pogledi političnih zastopniških organizacij? Prireditelja: NSKS in Svet slovenskih organizacij