Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

četrtek

30. 10. 2025

22. Primorski dnevi: Politična okrogla miza

19:30

Celovec/Klagenfurt

Tischlerjeva dvorana Mohorjeva

22. Primorski dnevi: Politična okrogla miza
22. Primorski dnevi: Politična okrogla miza

POLITIČNA OKROGLA MIZA

četrtek, 30. 10. 2025, 19.30 Celovec, Tischlerjeva dvorana

80 let konca vojne – 70 let Avstrijske državne pogodbe – 30 let Avstrije v EU Kakšen pomen imajo jubileji in obletnice ter mednarodni in nacionalni dogovori za narodno skupnost? Kako so se po tolikih letih spremenili izzivi in pogledi političnih zastopniških organizacij? Prireditelja: NSKS in Svet slovenskih organizacij

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt