torek
22. Koroški kulturni dnevi: Predstavitev publikacij
18:00
Gorica
Galerija ARS na Travniku (nad Katoliško knjigarno)
22. Koroški kulturni dnevi
Predstavitev publikacij
Torek, 27. oktobra 2026, ob 18.00
KRAJ: v prostorih Galerije Ars na Travniku (nad Katoliško knjigarno), Piazza della Vittoria 25, 34170
PREDSTAVITVE: »Med krukastim in kljukastim križem – koroški Slovenski v času zgodnjega nacizma (Marija Jurić Pahor), Nono Viktor kraljuje in poveljuje (Simona Podergajs Fajgelj), Publikacije KKZ (predstavi Milan Piko)
Kako pridem tja?