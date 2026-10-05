torek

27. 10. 2026

22. Koroški kulturni dnevi: Predstavitev publikacij

18:00

Gorica

Galerija ARS na Travniku (nad Katoliško knjigarno)

22. Koroški kulturni dnevi: Predstavitev publikacij
22. Koroški kulturni dnevi: Predstavitev publikacij

22. Koroški kulturni dnevi
Predstavitev publikacij

Torek, 27. oktobra 2026, ob 18.00

KRAJ: v prostorih Galerije Ars na Travniku (nad Katoliško knjigarno), Piazza della Vittoria 25, 34170

PREDSTAVITVE: »Med krukastim in kljukastim križem – koroški Slovenski v času zgodnjega nacizma (Marija Jurić Pahor), Nono Viktor kraljuje in poveljuje (Simona Podergajs Fajgelj), Publikacije KKZ (predstavi Milan Piko)

Prireditelj

KKZ

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