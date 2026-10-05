ponedeljek
22. Koroški kulturni dnevi: Odprtje razstave »Mira Blažej« in recital »Rad bi s teboj«(Fabjan Hafner)
20:30
Trst/Trst
Peterlinova dvorana Trst
22. Koroški kulturni dnevi
Odprtje razstave »Mira Blažej« in recital »Rad bi s teboj«(Fabjan Hafner)
Ponedeljek, 12. oktober 2026, ob 20.30
KRAJ: Peterlinova dvorana, Ulica Donizetti , 34133 Trst
INFO: ter uglasbitve in recitacija besedil Rad bi s teboj (Fabjan Hafner) bodo oblikovali Magda Kropiunig (recitatorka), Gabriel Lipuš (baritonist), Janez Gregorič (kitara)
Kako pridem tja?