22. Koroški kulturni dnevi

Odprtje razstave »Mira Blažej« in recital »Rad bi s teboj«(Fabjan Hafner)

Ponedeljek, 12. oktober 2026, ob 20.30

KRAJ: Peterlinova dvorana, Ulica Donizetti , 34133 Trst

INFO: ter uglasbitve in recitacija besedil Rad bi s teboj (Fabjan Hafner) bodo oblikovali Magda Kropiunig (recitatorka), Gabriel Lipuš (baritonist), Janez Gregorič (kitara)