sobota
09:00
Ljubelj/Loibl(paß)
Koča na Ljubelju
21. Semenj na Starem Ljubelju
Praznik prijateljstva in povezanosti
Semenj je že dolgo nepogrešljiv del letnega koledarja prireditev v mestni občini Borovlje. Skupaj s partnersko občino Tržič vas tudi letos lepo vabimo, da se nam pridružite na tem posebnem prazniku.
Datum: 16. 8. 2025
Kraj: Stari Ljubelj
Prosimo, s seboj prinesite veljaven potni list!
Veselimo se vaše udeležbe in nepozabnega praznika druženja in povezovanja!
Program:
Otvoritev in pozdrav župana
Gorska maša
Slavnostna postavitev mejnega kamna kot simbola Zelene vezi in predstavitev zvona prijateljstva
Dopoldansko druženje ob glasbi in dobrotah (Frühschoppen)
Ples in petje brez meja
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?