21. Semenj na Starem Ljubelju

Praznik prijateljstva in povezanosti

Semenj je že dolgo nepogrešljiv del letnega koledarja prireditev v mestni občini Borovlje. Skupaj s partnersko občino Tržič vas tudi letos lepo vabimo, da se nam pridružite na tem posebnem prazniku.

Datum: 16. 8. 2025

Kraj: Stari Ljubelj

Prosimo, s seboj prinesite veljaven potni list!

Veselimo se vaše udeležbe in nepozabnega praznika druženja in povezovanja!

Program: