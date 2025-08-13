Novice logo
sobota

16. 8. 2025

21. Semenj na Starem Ljubelju

09:00

Ljubelj/Loibl(paß)

Koča na Ljubelju

Praznik prijateljstva in povezanosti

Semenj  je že dolgo nepogrešljiv del letnega koledarja prireditev v mestni občini Borovlje. Skupaj s partnersko občino Tržič vas tudi letos lepo vabimo, da se nam pridružite na tem posebnem prazniku.

Datum: 16. 8. 2025
Kraj: Stari Ljubelj

Prosimo, s seboj prinesite veljaven potni list!

Veselimo se vaše udeležbe in nepozabnega praznika druženja in povezovanja!

Program:

  • Otvoritev in pozdrav župana

  • Gorska maša

  • Slavnostna postavitev mejnega kamna kot simbola Zelene vezi in predstavitev zvona prijateljstva

  • Dopoldansko druženje ob glasbi in dobrotah (Frühschoppen)

  • Ples in petje brez meja

Kako pridem tja?

