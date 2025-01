20. dobrodelni koncert: »Naša pesem za Angolo«

Otroški vrtec Naš otrok

Otroška zbora Zasebne ljudske šole St. Ursula & glasbene šole Gustav Mahler Celovec z glasbeno eksperimentalno skupino

Šolski zbor Zasebne dvojezične ljudske šole Mohorjeva

Šolski zbor Javne dvojezične ljudske šole 24

Šolska zbora šole de La Tour Celovec

Paulos Worku

Mladinsko društvo IniciativAngola in Pastoralni center za Slovence vabita na. Koncert bodo sooblikovali:Namesto vstopnine se veselimo vašega prostovoljnega prispevka. Izkupiček koncerta je namenjen projektu Vaška šola v Quitili (Angola). Po koncertu bodo mladi v predverju ponujali nov stenski koledar in ostale produkte društva, izdelke iz Angole in iz pravične trgovine Weltladen. Prisrčno vabljeni na jubilejno Našo pesem za Angolo! [caption id="attachment_196676" align="alignnone" width="7191"]Foto: Inicativ Angola[/caption]