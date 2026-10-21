15. Literarni natečaj: »Koroška v besedi«

Podelitev literarne nagrade mesta Pliberk 2026 in branje nagrajencev

»Koroška v besedi«

Kdaj: sobota, 24. oktobra 2026, ob 18.30

Kje: Muzej Wernerja Berga v Pliberku, 2. nadstropje

Oddelek za kulturo mestne občine Pliberk vabi v soboto, 24. oktobra, ob 18.30 v Muzej Wernerja Berga, kjer bo podelitev literarne nagrade mesta Pliberk z branjem del nagrajenk in nagrajencev 15. literarnega natečaja »Koroška v besedi«. Na prireditvi bo spregovorila Katja Mandl, za glasbeno spremljavo na ustni harmoniki pa bo poskrbel Arthur Ottowitz.