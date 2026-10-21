15 let CCB – Od nas je odvisno

Kdaj: sobota, 31. oktobra 2026, ob 18.00

Kje: Kulturni dom Pliberk

Center za koreografijo Bleiburg/Pliberk (CCB) praznuje 15 let sodobnega plesa, umetniških srečevanj in čezmejnega sodelovanja. Pod geslom »Od nas je odvisno / Auf uns kommt es an« vabi na raznolik jubilejni večer, ki bo povezal umetnike, sopotnike in občinstvo.

Program bo prepletal sodobni ples, pogovore, performanse in umetniške intervencije ter ponudil osebne vpoglede v delovanje centra. Za zaključek bo plesni kolektiv bodytalk iz Münsterja nastopil s predstavo »24/7 new sins«.

Pomembno mesto bo namenjeno tudi delu in ustvarjalni zapuščini Johanna Kresnika, koreografa iz Šmarjete pri Pliberku, ki je pomembno zaznamoval sodobni ples v mednarodnem prostoru.

Praznujte s CCB – ob plesu, umetnosti, srečevanju in izmenjavi prek meja!