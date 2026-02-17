15. Koroški smučarski dan

Pod okriljem Slovenske športne zveze, poteka 21. februarja 2026 na Peci “KOROŠKI SMUČARSKI DAN”, pri katerem bodo smučarji in smučarke iz obeh strani meje med drugim preizkusili na tekmi za 15. Koroški pokal.

Štart veleslalom bo ob 10:30 uri pri koči SC Petzen

Cena:

Smučarska vozovnica, malica, štartnina za smučarsko tekmo

otroci (do 15 let) ……… € 25,-

z letno vozovnico ……..€ 5,-

odrasli …………………….€ 40,-

z letno vozovnico ……. € 10,-

Prijave do 20.02.2026 pri Slovenski športni zvezi – [email protected]

Organizator si pridržuje pravico,da razpis spremeni.