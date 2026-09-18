Premiera ob 10-letnici lutkovne skupine Mladi Celovčani: »Žabe«

10 let Mladih Celovčanov in premiera predstave Žabe

Lutkovna skupina Mladi Celovčani letos praznuje 10-letnico delovanja. Ob jubileju pripravlja premiero predstave Žabe v režiji Brede Varl.

Premiera bo ob 19.00 v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu.

Kraj: Tischlerjeva dvorana Mohorjeve, Celovec

Začetek: 19.00

Predstava: Žabe

Režija: Breda Varl