ponedeljek

28. 9. 2026

Premiera ob 10-letnici lutkovne skupine Mladi Celovčani: »Žabe«

19:00

Celovec/Klagenfurt

Tischlerjeva dvorana Mohorjeva

Premiera ob 10-letnici lutkovne skupine Mladi Celovčani: »Žabe«
Premiera ob 10-letnici lutkovne skupine Mladi Celovčani: »Žabe«

10 let Mladih Celovčanov in premiera predstave Žabe

Lutkovna skupina Mladi Celovčani letos praznuje 10-letnico delovanja. Ob jubileju pripravlja premiero predstave Žabe v režiji Brede Varl.

Premiera bo ob 19.00 v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu.

Kraj: Tischlerjeva dvorana Mohorjeve, Celovec
Začetek: 19.00
Predstava: Žabe
Režija: Breda Varl

Prireditelj

SKD Celovec

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