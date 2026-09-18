ponedeljek
Premiera ob 10-letnici lutkovne skupine Mladi Celovčani: »Žabe«
19:00
Celovec/Klagenfurt
Tischlerjeva dvorana Mohorjeva
10 let Mladih Celovčanov in premiera predstave Žabe
Lutkovna skupina Mladi Celovčani letos praznuje 10-letnico delovanja. Ob jubileju pripravlja premiero predstave Žabe v režiji Brede Varl.
Premiera bo ob 19.00 v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu.
Kraj: Tischlerjeva dvorana Mohorjeve, Celovec
Začetek: 19.00
Predstava: Žabe
Režija: Breda Varl
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