Tekma proti gradiščanskim Hrvatom: 1:0 za naše fante, četrtfinale, prihajamo! 

Moška ekipa Team Koroška je danes v kraju Sønderborg na Danskem slavila drugo zmago na Europeadi in si s tem zagotovila napredovanje v četrtfinale turnirja. Edini gol je padel v 76. minuti, dal ga je Fabijan Rio Igerc. Po besedah igralca Team Koroška Simona Rustie je bila tekma izenačena, na koncu si je moška reprezentanca koroških Slovencev le še priborila pomembno zmago. Današnja zmaga ekipe Team Koroška pa ima izjemno grenak priokus. Po trku z nasprotnikom so morali vratarja Team Koroška Marcela Reichmanna odpeljati v bolnišnico, na srečo je bil pri zavesti. Tekma je bila po tem dogodku v 83. minuti najprej prekinjena in nato na predlog ekipe gradiščanskih Hrvatov končana. Simon Rustia: »Vsi mislimo na Marcela in mu želimo vse najboljše!«