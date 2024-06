Otvoritev Europeade 2024 in prva tekma Team Koroška

Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger Team Koroška / Kärnten (green) – Deutsche in Tschechien (white) Foto: EUROPEADA/Tim Riediger

19 ur je trajala vožnja ekip Team Koroška iz Celovca v Glücksburg, mali kraj v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein, ki leži ob Baltskem morju. Po prihodu ni ostalo veliko časa za oddih, saj je bilo danes v Schleswigu v Nemčiji slovesno odprtje 5. Europeade. Ženska ekipa Team Koroška je na odprtju zastopala koroške Slovenke in Slovence. Moška ekipa je medtem imela priprave na prvo tekmo, ki je bila v soboto, 30. junija. Naši nogometaši so se v skupini F v kraju Krusa na Danskem hrabro borili proti ekipi nemške narodne skupnosti na Češkem. Gole za Team Koroška sta dala David Smrtnik (2) in Fabijan Rio Igerc. Na žalost zaradi tehničnih težav tokrat ni bilo prenosa tekme v živo. Organizatorji pa zagotavljajo, da teh težav pri prihajajočih tekmah ne bo več.

Slike: Damijan Smrečnik in Europeada.eu