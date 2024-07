Prepričljiva zmaga ženske ekipe Team Koroška na prvi tekmi Europeade. Tekmo proti Retoromankam iz Švice so dobile s 5:0. Gole za Team Koroška so dale Alena Wieser, Samira Gratz (2), Celine Arthofer in Julia Mak. Tekma je bila 1. julija v Bredstedtu v Nemčiji. Jutri (2. julij, 15.00) čaka našo ekipo že druga tekma. V kraju Risum-Lindholm se bodo pomerile z ekipo iz Severne Frizije.