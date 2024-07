2 x Južna Tirolska! Trd oreh za naši ekipi

Ženske iz ekipe Team Koroška so v drugi tekmi Europeade slavile zmago, ekipo iz Severne Frizije so premagale z 2:1. Varovanke trenerja Christofa Keuschniga so tekmo po zaostanku 0:1 na koncu le še odločile zase. Domačinke so namreč povedle že v osmi minuti, še v prvem polčasu je za izenačenje poskrbela Alena Wieser. Končni izid je v 86. minuti postavila Alissa Lamzari. Z zmago si je naša ekipa zagotovila podvig v polfinale. V galeriji vidite slike z druge tekme ženske ekipe, ki je bila v torek, 2. julija, v kraju Risum-Lindholm v Nemčiji.

Težek žreb za ekipi Team Koroška

Nasprotnika naših ekip v izločitvenem delu turnirja je odločil žreb, ki nam vsaj na papirju nikakor ni bil naklonjen. Že v četrtfinalu se bo naša moška ekipa pomerila z južnimi Tirolci (4. julij, 17.00), ki so zmagovalci vseh prejšnjih Europeadah in so tudi letos med favoriti. Južne Tirolke so tudi nasprotnice naše ženske ekipe v polfinalu, ki bo 4. julija ob 19.15. Članice naše ženske ekipe so južne Tirolke leta 2022 pred domačo publiko premagale in so postale prvakinje na Europeadi.

Kapetan moške ekipe Toni Smrtnik: »Osebno sem si ta žreb želel, ker mislim, da imamo zdaj večje možnosti, da jih premagamo, kot kasneje na turnirju. Čas je zrel, da jih bo končno nekdo premagal.« Podobno razmišlja Alena Wieser: »Južne Tirolke so dobra ekipa in jasno je, da si jih ne želiš kot nasprotnice. Zdaj pač je kakor je, jih bomo pa že zdaj premagale in ne šele v finalu,« pove samozavestna kapetanka ženske ekipe Team Koroška. Na Europeadi je danes na sporedu kulturni dan, kjer se bomo drugim manjšinam predstavili tudi koroški Slovenci. V galeriji vidite slike z druge tekme ženske ekipe, ki je bila v torek, 2. julija, v kraju Risum-Lindholm v Nemčiji.

Tekmi boste lahko spremljali v živo: www.youtube.com/@europeada2024