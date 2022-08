V četrtek, dne 18. avgusta, praznuje dolgoletni župnik v Škocjanu in provizor na Kamnu svoj 80. življenjski jubilej. Isopp se je leta 1942 rodil v Kitzingu v Nemčiji, obiskoval je gimnazijo na Plešivcu in Slovensko gimnazijo, kjer je leta tudi 1963 maturiral. Nato je vstopil v semenišče v Celovcu, 1968 je bil posvečen v duhovnika. Od leta 1969 do 1972 je Isopp na Plešivcu deloval kot prefekt za študij. Do leta 1977 je bil kaplan v Dobrli vasi, kjer je istega leta postal župnik. Od leta 1993 je Mirko Isopp provizor na Kamnu v Podjuni. Za svoje zasluge je leta 1999 prejel naziv škofijski duhovni svetnik.