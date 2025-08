Življenjski jubilej velikega kulturnika  

Pri Šuberniku v Zgornjih Rutah pri Radišah je minulo sredo, 6. avgusta, obhajal 75. rojstni dan Nužej Wieser. Slavljenca poznamo kot izredno agilnega kulturnega ustvarjalca ter velikega ljubitelja slovenske pesmi, besede in gledališke dejavnosti. Poleg tega razveseljuje občinstvo tudi kot član legendarnega ansambla Zotlarji ter kot vremenar v jutranjih oddajah Slovenskih sporedov ORF. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, ustvarjalne energije in zadovoljstva vsi domači, SJK in SPD Radiše.