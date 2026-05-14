Življenjski jubilej Janka Zwittra



V torek, 12. maja, je ek. sv. Janko Zwitter iz Zahomca prelistal 80. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenec je bil v svoji mladosti uspešen športnik na področju smučarskih skokov. Še posebej angažiran in uspešen pa je bil v občinski in kmetijski politiki. Vrsto let je bil na čelu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in jo zastopal v Koroški kmetijski zbornici, Volilno skupnost (VS) Straja vas pa še danes predstavlja v domačem občinskem svetu in bil je nekaj let tudi podžupan. Poleg tega je bil več let tudi predsednik vseavstrijske zveze konjerejcev. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo vsi domači, VS Straja vas, ŠD Zahomec, deželna EL in SJK. Želijo obilo zdravja, sreče, ustvarjalne energije in osebnega zadovoljstva. Čestitke, povezane z najboljšimi željami, veljajo tudi Janku Zwittru ml., ki je v soboto, 9. maja, praznoval 55. rojstni dan.