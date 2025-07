Zaključila je študij medicine 

V Ljubljani je zaključila študij medicine Klara Logar (v sredini slike skupaj s starši) iz Čirkovč. Čestitajo starša Jokej in Vida, sestra Alina, Nikolaus, Tea in Natan, brat Florian in Katarina ter prijatelj Sebastian. Posebne in srčne čestitke KPD Drava, Pevsko-instrumentalna skupina in Lutke Suha. Pri teh skupinah Klara z veliko vnemo sodeluje in je odlična violinistka. Čestitkam se pridružujejo vsi sorodniki, prijatelji in znanci. Želimo ji mnogo veselja in uspeha kot zdravnici.