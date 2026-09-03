Za mladi par so zapeli zvonovi v stolnici 

V soboto, 22. avgusta, sta si večno zvestobo in medsebojno spoštovanje pred povabljenimi v gosposveški stolnici Marijinega vnebovzetja prisegla Julia Spitzer iz Hodiš in Jonatan Wakounig iz Spodnjih Vinar. Poročni obred je vodil pater Hanzi Rosenzopf, za glasbo v stolnici sta poskrbeli skupina Rožice in tamburaški ansambel Starabanda. Zakoncema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitkam se z najboljšimi željami pridružujeta SPD Zvezda iz Hodiš in Starabanda, pa tudi SPD Danica, pri kateri je Jonatan v mladosti nastopal v gledališki skupini. Na zadovoljstvo v zakonu in mnoga srečna skupna leta! Za fotografijo gre zahvala Štefanu Reichmannu.

