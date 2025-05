Vse te bule za Te, Zofka!

Pred kratkim je pri Rodarču na Ravnah pri Rožeku slavila okrogli življenjski jubilej Zofka Valentinič. Kljub naporni službi v celovški Kabeg je dejavna in ustvarjalna članica domačega KD Peter Markovič in zanesljiva ter nepogrešljiva pevska in instrumentalna spremljevalka rožeškega dvojezičnega otroškega zbora. Društvo izreka jubilantki iskren buhvonej za aktivnost in vztrajnost. Vsi domači se pridružujejo z najboljšimi željami za trdno zdravje in dobro počutje.