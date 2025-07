Visoki življenjski jubilej

Četrtek, 17. julij, je za Kogelnikovo Tončko – Antonijo Kulmesch s Kogelske Gore nad Suho še posebej prazničen dan: prelistala je 97. list svoje bogate življenjske knjige. Ob visokem življenjskem jubileju materi 14 otrok prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva hčerke in sinovi z družinami, sorodniki, KPD Drava, Oktet Suha ter prijatelji in dobri znanci. Draga mama, Bog te živi in ne pozabi: imamo te zelo radi!