Visok življenjski jubilej Urške Krištof

V sredo, 14. oktobra, je Urška Krištof, roj. Krof, prelistala 90. list svoje bogate življenjske knjige. Njen rojstni dom je bil pri Kuštru na Lokovici tik ob slovensko-avstrijski meji. Leta 1957 se je poročila z Alojzom Krištofom - Stogartovim Lojzom († 2003), kot so ga klicali domačini, in postala mati hčerk Marjane in Lenčke ter sinov Janka, sedanjega župnika v Bilčovsu ter predsednika KKZ, ter Karla, Lojza in Petra. Poleg skrbi za gospodinjstvo in družino je pomagala pri kmetih ter čistila pri Brezniku in Zadrugi v Pliberku. Kot zelo verna ženska je bila tudi 25 let mežnarica in skrbela za okras cerkve na Humcu. Prav tako pa je skupaj s hčerko Marjano opravila vozniški izpit in bila vaški šofer za starejše ženske in vdove brez avtomobila. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo otroci, sorodniki, sosedje in EL Pliberk. Želijo obilo zdravja, božjega blagoslova in zadovoljstva, 14 vnukov in 15 pravnukov pa ji pošilja 90 poljubčkov.

