Visok življenjski jubilej Marije Dlopst 

Rodila se je Marija Dlopst pred 90 leti, 15. marca 1936, pri Skrijarju v Večni vasi. Pred dvema letoma je skupaj z možem Kristlom obhajala 65-letnico skupnega življenja oz. železno poroko. Minula nedelja pa je bila zanjo še posebej praznična: obhajala je svoj visoki življenjski jubilej skupaj s svojo veliko družino v šmihelskem gostišču Loser. Poleg skrbi za družino ji je kot nekdanji cerkveni pevki v Šmihelu, Večni vasi in Globasnici še posebej pri srcu domača pesem. Ob visokem življenjskem jubileju ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in zadovoljstva mož Kristl, ki bo oktobra praznoval 92. rojstni dan, in vsi otroci, vnuki in pravnuki, ki ji pošiljajo 90 poljubčkov. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje EL Globasnica.