Visok življenjski jubilej Jožeta Pasterka

V Kokju pri Dobrli vasi je ravno na pustni torek praznoval Jože Pasterk svoj 90. rojstni dan. Slavljenec se je rodil v Železni Kapli, kjer se je izučil tudi za žnidarja, krojača. Vse življenje, do upokojitve, je bil gozdni delavec, si z ženo Terezijo († 2023), Verjantovo iz Podgore pri Globasnici, ustvaril dom in družino in bil oče osmih otrok, poleg tega pa je bil vsa leta aktivno povezan z domačo cerkveno in posvetno kulturo: med drugim je pel 60 let pri cerkvenem zboru v Dobrli vasi ter več kot 20 let pri MePZ Srce in MoPZ Trta, prav tako pa je bil več kot 20 let tajnik upokojenskega društva Podjuna. Ob visokem življenjskem jubileju smo prejeli zanj naslednje voščilo: »Dragi ati, deda in pradeda! Za tvoj osebni praznik ti iz srca želimo še mnogo lepih dni ter dosti zdravja in sreče v krogu tvojih najdražjih. Še na mnoga leta in na zdravje!« Slavljencu sta na domu čestitala tudi delegacija Društva upokojencev Podjuna s predsednico Helko Mlinar ter dobrolski župan Wolfgang Stefitz. Prav tako se čestitkam pridružujeta Team Kramer in SPD Srce.