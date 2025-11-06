Visok življenjski jubilej Janka Zerzerja



Izhaja iz znane Adamove rodbine v Svečah. Že kot dijak na Plešivcu in nato kot študent in predsednik dunajskega študentskega kluba se je posvetil kulturnopolitičnemu razvoju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ko se je kot profesor zgodovine in nemščine na Slovenski gimnaziji vrnil na Koroško, je, dokler so mu dopuščale moči, nadaljeval s tem delom – bodisi kot dolgoletni predsednik KKZ ali predsednik SPD Kočna in tajnik NSKS bodisi kot publicist in »oče« Slikarskega tedna v Svečah ali kot pevec in solist z odličnim baritonom, nenazadnje pa tudi kot avtor mdr. kulturnozgodovinskega turističnega vodnika »Po koroških poteh« in knjige »Dobri pastirji« z življenjepisi koroških slovenskih duhovnikov, ki so umrli v letih med 1968 in 2005. Prav tako si je vsa leta aktivno prizadeval za povezovanje med Slovenijo ter Slovenci v zamejstvu in zdomstvu. V petek, 7. novembra, bo častni predsednik KKZ Janko Zerzer prelistal 90. list svoje bogate življenjske knjige. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo predvsem zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in božjega blagoslova vsi domači, KKZ, prijatelji in dobri znanci ter še prav posebej SPD Kočna.