Visok življenjski jubilej II

Mnogi se še spominjajo, ko je obiskovalcem pliberškega jormaka, a ne samo jormaka, postregla med drugim s kavo in okusnimi krapi. Za zasluge za jormak je od pliberške občine prejela odlikovanje. Prav tako je zelo rada pela pri pliberškem cerkvenem zboru. V sredo, 28. januarja, je Martina Mikic iz Pliberka obhajala 92. rojstni dan. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači ter dobri znanci.
