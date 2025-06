Visok življenjski jubilej Hanzeja Kassla

Minulo soboto, 21. junija, je Hanzej Kassl s Horc pri Škocjanu (drugi z leve) prelistal 85. list svoje bogate življenjske knjige. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v krogu svojih najdražjih (na sliki z leve) hčerka Monika, žena Rozka in sin Thomas ter vsi sorodniki od blizu in daleč, vnuka Dominik in Lorenz pa pošiljata dedeju koš poljubčkov. Na domu je slavljencu v imenu Društva upokojencev (DU) Podjuna čestitala predsednica Helka Mlinar.