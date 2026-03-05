Visok življenjski jubilej Franca Rulitza

V petek, 6. marca, praznuje Franc Rulitz, po domače Motajdl, 90. rojstni dan. Rodil se je kot deseti od štirinajstih otrok pri Tomažiču na Kočuhi. Delo je našel v tovarni žice Kestag v Borovljah, ljubezen pa ga je pripeljala na Gure. Po delovni nezgodi in zaprtju tovarne se že štiri desetletja posveča delu na kmetiji, med drugim je do nedavnega z motorno žago skrbel za lepo pospravljen gozd ob robu travnikov in njiv. Prav tako je še redno z avtom na poti in ga srečamo na kulturnih in partizanskih prireditvah. Ob visokem jubileju mu želita vse najboljše in mnogo zdravja ter zagnanosti sinova Franci s Tino in Herbert z Doro. Čestitkam se pridružujejo znanci in prijatelji od blizu in daleč.