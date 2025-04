V torek, 1. aprila, je prelistala 80. list svoje življenjske knjige Marica Hobel iz Šentprimoža. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje GWL Škocjan.