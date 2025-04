Visok življenjski jubilej

V Slovenskem kulturnem društvu Jepa-Baško jezero je konec marca praznoval svojo 90-letnico zvest in vnet kulturnik, ki nosi kulturo v srcu, je marljiv čebelar in dedi, nekdanji pregnanec Tratnikove družine – Hanzej Ressmann iz Ledinc. Ni kulturne prireditve SKD Jepa-Baško jezero, ki bi jo jubilant spregledal. Za visoki okrogli življenjski jubilej mu želimo vse najboljše, mnogo zdravih in zadovoljnih let ter božjega blagoslova in varstva v krogu svojih najdražjih. Kličemo: Bog te živi!