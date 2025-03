Minulo sredo je na Horcah pri Šentvidu v Podjuni obhajala 90. rojstni dan Ana Kežar. Ob tej priložnosti se dragi mami zahvaljujejo za vso dobroto in ljubezen hvaležni otroci z družinami. Želimo ji še mnogo srečnih in zdravih let. Čestitkam se pridružujejo pevci zbora Korenine, člani SPD Danica in člani cerkvenega zbora Šentprimož, prav tako pa GWL Škocjan.