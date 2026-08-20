Visok življenjski jubilej

V četrtek, 13. avgusta, je Fric Kert iz Nonče vasi, bivši občinski politik, prav tako pa zvest cerkveni pevec ter soustanovitelj pliberškega mešanega zbora Podjuna, prelistal 85. list svoje življenjske knjige. Med številnimi gratulanti je bil tudi predsednik Slovenskega društva upokojencev (SDU) Pliberk Jožko Hudl. Poleg SDU slavljencu ob polokroglem življenjskem jubileju po tej poti prisrčno čestitajo tudi vsi domači, EL Pliberk, deželna EL ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva.

