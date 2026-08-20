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Fric Kert
Visok življenjski jubilej

20.8.2026 Nonča vas Einersdorf Novice

V četrtek, 13. avgusta, je Fric Kert iz Nonče vasi, bivši občinski politik, prav tako pa zvest cerkveni pevec ter soustanovitelj pliberškega mešanega zbora Podjuna, prelistal 85. list svoje življenjske knjige. Med številnimi gratulanti je bil tudi predsednik Slovenskega društva upokojencev (SDU) Pliberk Jožko  Hudl. Poleg SDU slavljencu ob polokroglem življenjskem jubileju po tej poti prisrčno čestitajo tudi vsi domači, EL Pliberk, deželna EL ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva. 

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