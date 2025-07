Visok življenjski jubilej

V Selah na Zgornjem Kotu bo 13. julija praznoval Franci Kropivnik svoj 90. rojstni dan. Bil je prvi predsednik in dolgoletni podpredsednik SPD Herman Velik, selski občinski odbornik in je vsestransko izobražen človek. Poleg zavzetega kulturnika in politika ga poznamo še kot izvrstnega pripovednika, filmskega ustvarjalca in fotografa ter strastnega lovca in ljubitelja gora. Ob visokem življenjskem jubileju mu člani in članice SPD Herman Velik želimo vse najboljše, zdravja in zadovoljstva.