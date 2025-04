V nedeljo, 6. aprila, je Marija Feunik iz Čirkovč obhajala 90. življenjski jubilej. Poleg njenih sester Gisele in Cite sta ji v imenu Slovenskega društva upokojencev čestitala in zaželela obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva tudi predsednik Jožko Hudl in vaški zastopnik Matevž Nachbar.