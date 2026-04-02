Visok jubilej Pušeljčevega Francija

V četrtek, 2. aprila, bo pri Pušeljču v Selah na Borovnici še posebej praznično: Franci Roblek, Pušeljčev Franci, kot ga kličejo domačini ter njegovi prijatelji in dobri znanci, bo prelistal 90. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenec ni bil samo izredno uspešen in gostoljuben gospodar na Pušeljčevi kmetiji. Prav tako si je močno prizadeval za dobrobit domače skupnosti. Predsedoval je vrsto let selskemu Društvu proti požarnim škodam. Celih 33 let je bil glavni oz. med prvimi kandidati EL Sele ter več let njen frakcijski vodja. Prav tako je predsedoval krajevnemu odboru NSKS, trajne zasluge pa si je pridobil tudi kot ustanovni član Interesne skupnosti selskih kmetov in za gradnjo Gospodarskega centra. In še bi lahko naštevali. Za osebni jubilej prisrčno čestitajo vsi domači, sorodniki od blizu in daleč, EL Sele in prijatelji.

