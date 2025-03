Sprejmi iskrene čestitke svojih staršev in vseh sorodnikov, posebno še tistih z Letine, kjer si doraščala, za vse zelo dobro opravljene izpite za ortopedijo in travmatologijo. Vedno si bila marljiva in tako si dosegla vse, kar si si želela. Želimo ti mnogo uspeha in veselja pri delu kot višja zdravnica na ortopediji v bolnišnici Špital ob Dravi.