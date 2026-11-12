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Cili Partl
Veliko zdravja, moči in zadovoljstva!

12.11.2026 Bistrica v Rožu Feistritz im Rosental Novice

V četrtek, 12. novembra, je Cili Partl z Bistrice v Rožu prelistala 90. list svoje bogate življenjske knjige. Prejeli smo naslednje voščilo: »Draga Cili! Ob tvojem 90. rojstnem jubileju ti iz srca čestitamo! V življenju si doživela veliko lepega, pa tudi težke preizkušnje. Kljub vsemu si ohranila svojo voljo in veselje do življenja. Želimo ti predvsem veliko zdravja, moči in zadovoljstva. Da boš še dolgo imela veselje do ljudskega petja v cerkvi, ki ti toliko pomeni. Naj te še dolgo spremljajo zdravje in veselje in veliko lepih trenutkov in razlogov za nasmeh. To ti iz srca želijo tvoja družina in vnuka.« 

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